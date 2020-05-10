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Кордоба: Лукаку - выдающийся игрок

Кордоба: Лукаку - выдающийся игрок
09:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Иван Кордоба лестно высказался в адрес форварда Интера.

Бывший защитник миланского Интера Иван Кордоба предположил, почему форвард Ромелу Лукаку начал демонстрировать более высокий уровень игры после переезда на Джузеппе Меацца, чем это было в Манчестер Юнайтед.

"Лукаку — выдающийся игрок. Манчестер Юнайтед не увидел его потенциал, поэтому последний сезон Ромелу был весьма плохим для него. На мой взгляд, Лукаку каждый раз доказывает, что значит быть чемпионом".

"Он полон решимости, и игра в Премьер-лиге пошла ему только на пользу. Я виделся с Лукаку, и он — безоговорочный лидер в раздевалке. Обидно, что Манчестер Юнайтед продал Ромелу, но я счастлив, что он оказался именно в Интере. Антонио Конте сыграл ключевую роль в впечатляющей форме Лукаку", — приводит слова Кордобы Football Italia.

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ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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