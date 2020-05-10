Игрок Ювентуса переходит в Барселону

Новости спорта:Босниец Миралем Пьянич готов к переезду на Камп Ноу.

Боснийский полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич согласился перейти в Барселону в ближайшее трансферное окно, договорившись о сделке на 4 года.

Теперь каталонскому клубу остается согласовать переход Пьянича с представителями Ювентуса. Туринцы оценивают боснийца в 50 миллионов евро, но из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса сумма трансфера может составить 30 миллионов.

В сделке по переходу Пьянича в Барселону могут быть включены некоторые игроки каталонцев. Блаугранас ранее предлагали туринцам Ивана Ракитича, но бьянконери хотят заполучить Артура.

Контракт Пьянича с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Барселона и Ювентус лидируют в турнирных таблицах своих чемпионатов, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.