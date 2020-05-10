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Златан Ибрагимович завтра прилетит в Италию

Златан Ибрагимович завтра прилетит в Италию
10:59 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В стране 18 мая должны возобновить тренировки в командных видах спорта.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович в понедельник, 11 мая прилетит из Стокгольма в Италию, где его ожидает двухнедельный карантин.

Во время жесткого карантина на территории Италии швед находился в своей стране, где даже успел сыграть товарищеский матч за Хаммарбю и забить гол.

Ранее Милан призвал легионеров вернуться в Италию, где уже 18 мая должны возобновиться тренировки в командных видах спорта.

В начале нынешнего года Златан подписал с россонери контракт до конца июня. С тех пор он забил 4 гола в 10 матчах Милана во всех турнирах.

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Милан находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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