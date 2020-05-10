Неймар и Мбаппе попали в символическую сборную французской Лиги 1

Французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную сезона в Лиге 1 по футболу.
Больше всего в символической сборной игроков "Пари Сен-Жермен" - 4.
Парижский клуб был признан чемпионом Франции. 3 игрока представляют "Реймс", 2 - "Лилль". "Монако" и "Лион" представлены одним футболистом, сообщает издание на своей странице в Twitter.
Символическая сборная сезона-2019/20 по версии L'Equipe: Предраг Райкович ("Реймс"), Лео Дюбуа ("Лион"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхаид ("Реймс"), Хассан Камара ("Реймс"), Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Марко Верратти ("Пари Сен-Жермен"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").
Как известно, чемпионат Франции был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса.