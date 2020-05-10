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Неймар и Мбаппе попали в символическую сборную французской Лиги 1

Неймар и Мбаппе попали в символическую сборную французской Лиги 1
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Во Франции назвали сборную сезона в футбольной Лиге 1.

Французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную сезона в Лиге 1 по футболу.

Больше всего в символической сборной игроков "Пари Сен-Жермен" - 4.

Парижский клуб был признан чемпионом Франции. 3 игрока представляют "Реймс", 2 - "Лилль". "Монако" и "Лион" представлены одним футболистом, сообщает издание на своей странице в Twitter.

Символическая сборная сезона-2019/20 по версии L'Equipe: Предраг Райкович ("Реймс"), Лео Дюбуа ("Лион"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхаид ("Реймс"), Хассан Камара ("Реймс"), Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Марко Верратти ("Пари Сен-Жермен"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").

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Как известно, чемпионат Франции был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Марко Верратти, Неймар, Футбол, Лига 1, Анхель Ди Мария, Габриэль, Ренату Саншеш, Килиан Мбаппе, Виссам Бен-Йеддер, Предраг Райкович, Лео Дюбуа, Юнис Абдельхаид, Хассан Камара.
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