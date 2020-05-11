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Серхио Рамос: "Умираю от желания вернуться в игру"

Серхио Рамос: "Умираю от желания вернуться в игру"
00:33 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter

Новости спорта:Серхио Рамос рад, что Ла Лига возвращается к нормальной жизни.

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о возможном возобновлении сезона в Испании.

«Хотел бы поддержать всех, кто потерял близких. Мы справимся с этим, а сейчас должны сохранять единение.

Я умираю от желания вернуться в игру. Рад, что Ла Лига возвращается к нормальной жизни. Мы должны сохранять дисциплину, и тогда нам удастся победить вирус.

Возвращение к норме займет время. Стране нужен футбол как для экономической поддержки, так и для того, чтобы люди отвлеклись».

О борьбе за титул

«Я идеально знаю расписание двух команд. Делать прогноз в играх без фанатов – это смело. Наша цель – стать чемпионами», – сказал Рамос.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 2 очка.

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Серхио Рамос, Реал, Футбол, Ла Лига, Капитан, Реал Мадрид.
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