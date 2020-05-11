Петр Чех: "Конкуренция в АПЛ растет с каждым годом"

Новости спорта:Петр Чех считает, что конкуренции в Премьер-лиге растет с каждым годом.

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех высказался о конкуренции в Премьер-лиге.

«АПЛ стала более конкурентоспособной. Когда я пришел в 2004 году, вероятно, топ-12 команд были очень сильны и имели отличные составы. Это очень сильно влияло на остальные 8 команд. Им было сложнее привлечь иностранных игроков.

Все начало меняться примерно в 2007, 2008 годах, когда началось доминирование Премьер-лиги. Внезапно иностранцы стали приходить в любую команду, даже если она только повышается в классе. АПЛ стала очень популярна. С каждым годом клубы становились все сильнее и сильнее, а конкуренция только возрастала. Это продолжается и по сей день. Это то, что делает Премьер-лигу лучшей», – сказал Чех.