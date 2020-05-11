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Гиггз о Скоулзе: "Он хотел играть каждую неделю"

Гиггз о Скоулзе: "Он хотел играть каждую неделю"
04:35 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Райан Гиггз рассказал о карьере с Полом Скоулзом.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, в чем отличалось его отношение к изменении роли в команде по сравнению с экс-хавбеком клуба Полом Скоулзом.

«Я неплохо адаптировался к этому [сокращению игрового времени], у меня же есть голова на плечах.

Со Скоулзи все было немного иначе. Он хотел играть каждую неделю. Скоулз вернулся в игру после того, как закончил карьеру, потому что скучал.

Я мог не играть две недели, а потом выходить на поле и влиять на игру. Скоулзи так не мог. Он считал, что это сложно. Он хотел играть каждую неделю, даже если его тело говорило не делать этого.

Сэру Алексу было чуть сложнее справиться со Скоулзи, в то время как со мной все происходило легче», – сказал Гиггз в интервью beIN Sports.

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Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ман Юнайтед.
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