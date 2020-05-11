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Смалийчук готов год не получать денег на посту президента УПЛ

Смалийчук готов год не получать денег на посту президента УПЛ
04:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Кандидат в президенты Премьер-лиги считает, что сейчас она является &quot;фейковой&quot; организацией.

Претендент на пост президента украинской Премьер-лиги Олег Смалийчук выступил с предвыборным заявлением. Он готов год не получать денег за свою работу в этой должности, а также считает, что украинский футбол находится на краю пропасти и обязан объединиться, чтобы не допустить катастрофы.

"Знаете, у нас уже исторически как-то так складывается, что сначала клубы выбирают президента, чтобы руководил их футболом, а затем начинают руководить самим президентом. И президент УПЛ превращается в такую себе политическую фигуру, которая ходит, как говорится, протирает штаны и получает зарплату", — заявил Смалийчук в эфире программы Великий футбол.

"Что касается меня, я скажу следующее: я готов год работать бесплатно. Ни у кого из вас, уважаемые владельцы клубов и президенты, я не попрошу ни копейки. Но взамен прошу предоставить мне право при встрече с вами выразить свою позицию. Непопулярную позицию, которая, наверное, не очень вам всем понравится".

"Опять-таки, сейчас вопрос "жить или не жить?" стоит как никогда остро. Не факт, что мы на дне, но уже очень к нему близко. Возможно, так случится, что спасать уже будет нечего. Моя позиция проста: время политических договорняков и схематозов должно отойти в прошлое. Повторюсь: футбол в нашей стране должен быть как религия, а не игрушка в руках олигархов".

"Знаете, я уже лет 20 живу в Европе. И в последнее время замечаю, что мне уже стыдно представляться менеджером из Украины, футбольной страны. Я даже не говорю о качестве или рисунке игры наших клубов. Возьмем хотя бы тот факт, что, наверное, 8 из 10 наших футболистов, которых мы воспитываем в наших академиях, в наших клубах, в европейских чемпионатах не выдерживают никакой конкуренции, никакой критики. Возвращаются в Украину в теплую ванну".

"Мы сейчас стоим на грани того, чтобы принимать волевые решения. Думаю, я никто, чтобы мирить конфликтующие стороны. Если вы сами не помиритесь и не поймете, что мы уже доигрались до того, что футбола вообще может в этой стране не стать – тогда вам не нужен ни президент, ни та же Премьер-лига. Я почитал статут этой организации – она при помощи политических договорняков превратилась в фейковую. Это простой козел отпущения, а не организация. Или у нас будет сильная лига с независимым президентом, или мы друг другу не интересны".

Выборы президента украинской Премьер-лиги запланированы на 25 мая. Кроме Олега Смалийчука на пост претендуют Александр Шевченко и Михаил Метревели.

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Президент, Футбол, УПЛ, Премьер-лига, Олег Смалийчук.
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