Команда украинцев одержала победу в дерби Динамо

Новости спорта:В стартовом составе хозяев также вышел Артем Милевский.

Динамо-Брест одержало вторую подряд победу в Высшей лиге Беларуси. Дома команда обыграла минское Динамо (2:1) в восьмом туре чемпионата.

В составе хозяев вышли два украинца, Александр Нойок и Артем Милевский. Именно украинская связка организовала гол на пятой минуте матча. Нойок прострелил, а Милевский замкнул передачу. Гол, все же, записали на защитника гостей Бручича, который также коснулся мяча.

Минчане отыгрались в первом тайме, гол забил Данило. В начале второй половины хозяева снова вышли вперед, окончательный счет установил Лаптев на 51 минуте.

Александ Нойок в конце встречи получил желтую карточку. Артем Милевский больше не сумел отличиться и был заменен на 87 минуте.

Динамо-Брест поднялось на шестую строчку Высшей лиги, набрав 13 очков. Минское Динамо находится на 13-м месте с девятью очками. В следующем туре команда Нойока и Милевского сыграет 16 мая против Энергетика-БГУ.