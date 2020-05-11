Григорчук не исключает, что будет работать в сборной

Новости спорта:Наставник поделился впечатлениями от работы в Азербайджане и Казахстане.

Украинский наставник Роман Григорчук, в последние годы работавший в Средней Азии в «Габале» и «Астане», ответил на вопросы корреспондента журналистов из Азербайджана:

– В начале года украинские СМИ распространили информацию о том, что вы можете возглавить сборную Азербайджана.

– Я не придал этим публикациям особого значения.

– Это неправда?

– У меня никаких конкретных контактов с АФФА не было.

– Может быть, вы были в предварительном списке 32 кандидатов?

– Я даже не знаю ничего об этом списке. Я действительно ничего не могу сказать об этом. Ко мне никто не обращался, никто не звонил. Возможно, мое имя попало туда после моего интервью, где я заявил, что готов работать в сборной, но не называл имя команды. Просто отметил, что чувствую себя готовым к этому. Возможно, после этого в СМИ и появились такие публикации.

– Значит, на возможный звонок из АФФА вы отнесетесь тепло?

– Раньше я не мог представить себя в национальной команде. Сейчас подобный вариант работы не исключаю. Это может быть очень интересная и насыщенная работа.

– После «Габалы» вы отправились в «Астану». Где больше приятных эмоций получили?

– У меня остались очень и очень приятные впечатления от этапа работы в Азербайджане. Мы добились хороших результатов. Немало сделали для того, чтобы «Габала» стало более узнаваемая в Европе. У нас были потрясающие игры. Чего стоит только домашний матч с французским «Лиллем» – эта игра запомнится на всю жизнь. В этой стране очень и очень много людей, с которым я готов и хочу общаться. С удовольствием еще приехал бы в Баку.

Что касается «Астаны», то могу также сказать много хорошего. Слава Богу, нам удалось решить поставленные задачи. Выиграли чемпионат, Суперкубок, попали в групповой этап Лиги Европы, провели исторический матч с «Манчестер Юнайтед». О негативных моментах не хочу вспоминать, так как позитив полностью все перекрывает.

– Матч с французским клубом стал главным матчем за «Габалу»?

– Я могу назвать три матча, где мы по качеству игры и результату были действительно очень хороши. Естественно, игра с «Лиллем» стоит на первом месте. Чего стоит только атмосфера на стадионе «Бакселл Арена».

– Вторая игра…

– На выезде с греческим «Панатинаикосом» (2:2). Это была важнейшая и сложнейшая встреча, где решалась судьба выхода в групповой этап Лигу Европы. Мы справились с этим стрессом и давлением. Мы реально были хороши. Никто не скажет, что нам повезло в том матче. Мы заслужили успех своей игрой.

О третьей игре было мало сказано, но я бы назвал выезд в Польшу против «Ягеллонии» (2:0). По футбольным характеристикам, эта игра заслуживает упоминания.

– Наверное, больше всего разочаровывает тот факт, что при успехах в еврокубках вам так и не удалось обойти «Карабах» в чемпионате.

– «Карабах» мы сильно напрягали, давали бой. Они, откровенно говоря, были сильнее. Это клуб, в котором все поставлено правильно. У них есть приобретенное годами умение побеждать и выходить из трудностей с наименьшими потерями. Я признаю их силу.