Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны

Новости спорта:Полузащитник «Барселоны» хочет приехать на прощальный матч легенды «Шахтера».

Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич планирует посетить прощальный матч легенды «Шахтера» Дарио Срны на «Донбасс Арене». Хорват пошутил, что прервет поединок, если тренер «Шахтера» его не пригласит.

«Приеду ли я на прощальный матч Дарио на Донбасс Арене? Если Дарио не позовет меня на эту игру, то я буду вынужден купить билеты и приехать туда, чтобы прервать этот матч. Он мой большой друг, и я бы очень хотел, чтобы он меня позвал.

Мне было действительно жаль, что у меня не появилась возможность сыграть с Дарио за один клуб. Но это его решение, и мы должны его уважать», – заявил Ракитич.