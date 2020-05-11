Орбу: Второе место разыграют Динамо, Заря и Десна

Новости спорта:Специалист – о борьбе за второе место в УПЛ.

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Орбу поделился мнением о необходимости системы видеоповторов, а также поделился ожиданиями от борьбы за второе место в УПЛ.

— Нужно ли чемпионату Украины продолжать использовать систему VAR?

— Да. Все-таки она во многих матчах помогает арбитрам. Что касается недовольств, то одному тренеру VAR в эту субботу может не понравится, а в следующую он сыграет на его стороне. Думаю, если УЕФА ввел такого помощника, то назад дороги уже нет. В любом случае, эта система помогает рефери.

— Кто, на ваш взгляд, фаворит в серебряной гонке в оставшейся части чемпионата?

— Думаю, что второе место разыграют Динамо, Заря и Десна. В этой борьбе делаю ставку на луганчан.

— Как быть с Первой лигой, у которой еще меньше шансов на возобновление чемпионата?

— Сложная ситуация. Там достаточно клубов, которые готовы по инфраструктуре и желанию играть в УПЛ. Рух, Ингулец, Волынь — все они борются за путевку в УПЛ. Первая лига тоже попала в затруднительную ситуацию. И каким бы не было решение УАФ и руководства Первой лиги насчет судьбы чемпионата, недовольные будут любым решением.