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Яремчук рассказал, как советовался с Шевченко перед операцией

Яремчук рассказал, как советовался с Шевченко перед операцией
09:40 Сегодня Телеграф Великий футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Гента отдал должное украинским врачам.

Украинский форвард Гента Роман Яремчук в интервью программе «Великий футбол» рассказал о том, как проходил восстановление после полученной травмы и операции на ахилле. По его словам, провести хирургическое вмешательство было правильным решением.

«Тяжело, когда пропускаешь три месяца и нужно возвращаться на какой-то уровень. Можно вернуться на уровень чемпионата Бельгии, можно — на уровень чемпионата Украины. Чемпионат Европы — это очень высокий уровень. Там нужно быть готовым на 300%, чтобы показать максимум. Я делал бы все возможное, чтобы быть готовым к турниру.

С Шевченко всегда поддерживал связь, когда у меня была операция. Он дал много советов о том, как правильно поступить. Он хотел, чтобы я мог играть без боли, поэтому я пошел на операцию. Я знал, что успею вернуться к Евро. Если бы не успевал, я б постарался дотянуть до лета и сделать ее после чемпионата. Был такой выбор, но я пообщался с опытными людьми и мы приняли решение, что нужно делать операцию. Она прошла хорошо, но думаю, что уровень физиотерапевтов в чемпионате Украины не такой плохой, как говорят. Дело в отношении врачей и массажистов в Украине. Все было на топ-уровне, а в Бельгии — не на топ-уровне, мягко говоря», — рассказал Яремчук.

Кроме того, нападающий сборной Украины оценил шансы национальной команды на Евро-2020, который был перенесен на следующий год из-за пандемии COVID-19.

«Сборная Украины была на ходу и показывала хорошие матчи. Но ситуация складывалась так, что Степаненко и Ярмоленко получили травмы. Хочется, чтобы все были максимально готовы и на ходу. Тогда мы могли бы давать результат на турнире. Все знают, что у нас хорошая команда. В Европе о нас начали говорить. Однако футбол может однажды поставить на место так, что потом долго будешь собираться.

На Евро-2016 сборная выступила неудачно, потом долго была критика. Нужно относиться ко всему последовательно и подготовить себя к серьезным матчам. Нужно прикладывать усилия, чтобы пройти как можно дальше. Мечта каждого украинца — выиграть чемпионат Европы. Но нужно быть реалистом и двигаться к цели пошагово».

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В начале марта форвард приступил к тренировкам с мячом. Операцию на ахилле он перенес в январе этого года.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами. Также нападающий помог сборной Украины выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020, забив четыре гола в отборочном турнире.

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Сборная Украины, Травма, Роман Яремчук, ФК Гент.
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