Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского

Новости спорта:Полузащитник «Манчестер Сити» - о карантине в Англии, выступлении в «Шахтере» и роли Зинченко.

35-летний бразилец рассказал о том, как проводит карантин в Англии, назвал самого непростого игрока, который противостоял ему в Украине и похвалил Александра Зинченко.

Об игроках «Шахтера»: «Я на связи со многими игроками «Шахтера». С Дарио Срной общаюсь, Славой Шевчуком и многими другими – Исмаили, Тайсоном, Аланом Патриком, Жуниором Мораесом. С Мирчей Луческу тоже общаюсь. Знаю, что он планировал визит в Манчестер».

О Тарасе Степаненко: «Когда Степаненко стал играть с нами – он многому научился. Я очень счастлив, что он сейчас показывает качественный футбол, а я ему помог тогда».

О желании вернуться в Донецк: «Конечно, такое желание есть. В прошлом году мы обсуждали, что можно было бы провести матч спустя 10 лет после выигрыша Кубка УЕФА, но из-за войны это невозможно сделать».

Об возобновлении сезона в Англии: «Мне пока ничего неизвестно. Тренировки пока не начались. В клубе попросили, чтобы мы вернулись в Манчестер. Сейчас, наверное, будет проводиться тестирование и, думаю, уже на следующей неделе, если все будут здоровы, начнутся тренировки».

О самом непростом оппоненте в Украине: «Сложно было с «Динамо» играть. Лично мне очень нравился стиль игры Милевского. Очень сложно было ему противостоять».

Об Александре Зинченко: «Самое главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня в «Сити» он упорно трудился. Он старался научиться чему-то новому, смотрел на тренеров и партнеров по команде. Он хотел научиться и это позволило ему вырасти. Он был очень важным элементом команды в прошлом сезоне. И в этом до травмы он постоянно был в составе. У Зинченко большие перспективы в «Манчестер Сити», - сказал Фернандиньо в эфире программы «Великий футбол».