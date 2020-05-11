Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика

Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского

Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
10:12 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Полузащитник «Манчестер Сити» - о карантине в Англии, выступлении в «Шахтере» и роли Зинченко.

35-летний бразилец рассказал о том, как проводит карантин в Англии, назвал самого непростого игрока, который противостоял ему в Украине и похвалил Александра Зинченко.

Об игроках «Шахтера»: «Я на связи со многими игроками «Шахтера». С Дарио Срной общаюсь, Славой Шевчуком и многими другими – Исмаили, Тайсоном, Аланом Патриком, Жуниором Мораесом. С Мирчей Луческу тоже общаюсь. Знаю, что он планировал визит в Манчестер».

О Тарасе Степаненко: «Когда Степаненко стал играть с нами – он многому научился. Я очень счастлив, что он сейчас показывает качественный футбол, а я ему помог тогда».

О желании вернуться в Донецк: «Конечно, такое желание есть. В прошлом году мы обсуждали, что можно было бы провести матч спустя 10 лет после выигрыша Кубка УЕФА, но из-за войны это невозможно сделать».

Об возобновлении сезона в Англии: «Мне пока ничего неизвестно. Тренировки пока не начались. В клубе попросили, чтобы мы вернулись в Манчестер. Сейчас, наверное, будет проводиться тестирование и, думаю, уже на следующей неделе, если все будут здоровы, начнутся тренировки».

О самом непростом оппоненте в Украине: «Сложно было с «Динамо» играть. Лично мне очень нравился стиль игры Милевского. Очень сложно было ему противостоять».

Символическая сборная сезона Лиги 1: подробности

Об Александре Зинченко: «Самое главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня в «Сити» он упорно трудился. Он старался научиться чему-то новому, смотрел на тренеров и партнеров по команде. Он хотел научиться и это позволило ему вырасти. Он был очень важным элементом команды в прошлом сезоне. И в этом до травмы он постоянно был в составе. У Зинченко большие перспективы в «Манчестер Сити», - сказал Фернандиньо в эфире программы «Великий футбол».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Фернандиньо, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам
02 "Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао
03 Клопп о Джеррарде: Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде
04 Гиггз о Скоулзе: "Он хотел играть каждую неделю"
05 NAVI сенсационно вылетели из ESL One: Road to Rio по CS:GO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь