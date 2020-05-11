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Украинский футболист заказал парикмахера для всей семьи

Украинский футболист заказал парикмахера для всей семьи
10:38 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник «Шахтера» признался, что пользовался услугами парикмахера на карантине.

Защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о периоде самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Несмотря на все трудности карантина, футболист продолжает держать себя в форме и готовится к возобновлению сезона.

«Ко мне недавно приезжал один проверенный парикмахер, у которого двое маленьких детей. Он соблюдает полную самоизоляцию, и я в нем уверен. Он подстриг всю нашу большую семью.

Тяжело переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга. Я уже не знал, или самому застрелиться или кого-то. Но сейчас мы переехали за город, сняли дом. Есть свой участок, можно и детям погулять, и нам пройтись. Я супруге говорил, что в первый день после переезда я обую кроссовки, и час она меня точно не увидит дома.

Я поддерживал себя в форме с помощью индивидуальных упражнений. Каждому футболисту были высланы программы, остальное зависело от профессионализма каждого, выполнять их или нет. Как говорится, весна покажет, кто и как это делал.

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К счастью, у меня нет проблемы с лишним питанием. Я не сладкоежка, булки не люблю. Могу два раза в день поесть, и этого будет достаточно», – заявил Кривцов.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Сергей Кривцов, УПЛ.
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