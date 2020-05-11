Донбасс-Арена заняла 18 место в рейтинге стадионов

Новости спорта:К победителю голосования есть вопросы.

Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире.

В голосовании участвовали 40 стадионов. Домашний стадион донецкого Шахтера Донбасс-Арена занял 18 место в итоговом рейтинге, набрав 9 200 голосов.

Первое место неожиданно для многих занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи египетский клуб Аль-Ахли. За него проголосовали 124 тысячи человек. Ранее мы рассказывали, как египтяне помогают "своим" одерживать победы.

В ТОП-3 рейтинга также вошли Сантьяго Бернабеу и Камп Ноу, на которых выступают Реал и Барселона соответственно.

Напомним, что Донбасс-Арена была построена в 2009 году, но с началом войны на Донбассе в 2014 году матчей на стадионе не проводится.