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Через месяц может стартовать сезон в АПЛ

Через месяц может стартовать сезон в АПЛ
13:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команды вернутся к тренировкам 18 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрабатывает план выхода из карантина, согласно которому сезон АПЛ могут возобновить 12 июня.

Завтра Джонсон представит в парламенте более подробный план, в которых также будет официально сообщено о возвращении профессионального спорта в Великобритании.

АПЛ может быть возобновлена лишь при соблюдении правил безопасности, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Матчи будут проходить без зрителей.

В то же время, пока неизвестен формат возобновления чемпионата, ведь сразу восемь клубов АПЛ выступают против доигровки сезона на нейтральных полях.

Розыгрыш чемпионата Англии был приостановлен в начале марта. Лига планирует возобновить тренировки в малых группах уже с 18 мая.

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В турнирной таблице уверенно лидирует Ливерпуль, которому не хватает нескольких побед до чемпионства.

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Великобритания, Борис Джонсон, АПЛ, Карантин.
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