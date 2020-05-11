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Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии

Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии
13:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В услугах валлийца заинтересован Ньюкасл.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в услугах 30-летнего форвард заинтересован Ньюкасл. Новые владельцы "сорок" из Саудовской Аравии уже включили Бэйла в список приоритетных трансферов.

Отмечается, что Реал готов расстаться с валлийцем всего за 20 млн евро. В клубе рассчитывают, что уход валлийца позволит разгрузить зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет.

При этом сам футболист не горит желанием расставаться со "сливочными", поскольку боится потерять деньги, которые он зарабатывает по действующему до 2022 года контракту.

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Напомним, что летом 2013 года Бэйл перешел из Тоттенхэма в Реал за 101 млн евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.

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УЕФА, Гарет Бэйл, ФК Реал Мадрид, ФК Тотенхэм.
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