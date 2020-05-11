Новости спорта:В услугах валлийца заинтересован Ньюкасл.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в услугах 30-летнего форвард заинтересован Ньюкасл. Новые владельцы "сорок" из Саудовской Аравии уже включили Бэйла в список приоритетных трансферов.

Отмечается, что Реал готов расстаться с валлийцем всего за 20 млн евро. В клубе рассчитывают, что уход валлийца позволит разгрузить зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет.

При этом сам футболист не горит желанием расставаться со "сливочными", поскольку боится потерять деньги, которые он зарабатывает по действующему до 2022 года контракту.

Напомним, что летом 2013 года Бэйл перешел из Тоттенхэма в Реал за 101 млн евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.