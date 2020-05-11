Милан может найти замену Ибрагимовичу в Реале

Новости спорта:Он может стать заменой для Ибрагимовича на Сан-Сиро.

Руководство Милана всерьез обсуждает возможность покупки в ближайшее трансферное окно нападающего Реала Луки Йовича.

Россонери хотят определиться с будущим в клубе Златана Ибрагимовича, после чего решать вопрос необходимости приобретения сербского форварда.

В Милане Йович может воссоединиться с экс-партнером по Айнтрахту Ребичем, который в данный момент играет за Милан на правах аренды, но итальянцы желают его выкупить.

В то же время, Реал не намерен так просто отпускать Йовича из команды, желая дать нападающему еще один шанс проявить себя.

В нынешнем сезоне он сыграл в 22 матчах за Реал, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Реал на вынужденный перерыв ушел на втором месте в Примере, Милан занимает седьмую строчку Серии А.