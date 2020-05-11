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Экс-игрок Шахтера: Не вижу смысла играть в России

Экс-игрок Шахтера: Не вижу смысла играть в России
12:21 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский футболист в 2015-2016 годах выступал за «Амкар».

Защитник «Шахтера», выступающий в аренде за «Лех», Богдан Бутко рассказал о своих отношениях с родителями, которые живут на оккупированной территории.

– Что, не буду разговаривать с родителями, потому что они в Донецке живут? Это глупо. Допустим, кто-то из них живет в Донецке или у них есть своя точка зрения по Украине или России. Но на меня это не влияет.

Я украинец, живу в Украине. Как она на меня может повлиять? Какие мысли у меня в голове будут, такие и будут. Мне их никто не изменит, я сам рассуждаю и вижу ситуацию правильно.

Если бы хотел стать русским и играть в России, то я бы там остался и все бы для этого сделал. Но не вижу и не буду видеть смысла в этом.

– Вы злы на Россию из-за того, что случилось на Донбассе?

– Не понимал, из-за чего это произошло и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, злой. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации.

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Напомним, в 2015-2016 годах Бутко на правах аренды выступал за российский «Амкар».

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Донбасс, Богдан Бутко.
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