ЛУческу: Я оставил Фонсеке хорошую команду

Новости спорта:Румын хотел услышать благодарности от португальца, но тот его проигнорировал.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу раскритиковал своего преемника в донецком клубе Пауло Фонсеку. По его словам, португалец должен был поблагодарить его за ту команду, которую он ему оставил.

«Я оставил Фонсеке хорошую команду. Не буду скрывать, что меня расстроило его поведение. Он не сказал «спасибо» за это, хотя было бы достаточно одного телефонного звонка», — заявил Мирча Луческу.

«В Шахтере он начал выстраивать схему 4-4-2, но президент клуба переубедил его перейти к моей схеме 4-2-3-1, которая заточена под многих бразильцев. При мне Шахтер продавал нескольких игроков в год, а при Фонсеке — нет.

В то же время, я должен признать, что Фонсека продемонстрировал большой интеллект и отлично адаптировался к работе в Шахтере. Несмотря на неуважение ко мне, у него есть навыки, чтобы хорошо проявить себя в Роме. Я был рад, когда обыграл со счетом 4:0 его Брагу. Оттуда бы он не перебрался в Рому».

Луческу работал в Шахтере с 2004 по 2016 год. Вместе с Горняками тренер восемь раз выиграл чемпионат Украины, шесть раз становился триумфатором Кубка Украины, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. После Шахтера Луческу возглавлял Зенит и сборную Турции, с которой был уволен в феврале 2019 года.

Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 год. Летом прошлого года он перебрался в Рому. Португалец с Горняками выиграл три чемпионата Украины и три Кубка Украины.