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Динамо возвращается к полноценным тренировкам

Динамо возвращается к полноценным тренировкам
13:47 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:До этого киевляне поддерживали форму и тренировались индивидуально.

Футболисты киевского Динамо возобновят полноценный тренировочный процесс 12 мая. Команда соберется на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Почти два месяца игроки Динамо поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Также футболисты тренировались дома и выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в небольших группах.

Кроме того, футболисты Динамо перед возобновлением командных тренировок сдали тесты на коронавирус. В команде не выявлено случаев заражения COVID-19.

Сегодня в Украине стартовал первый этап смягчения карантинных мер, поэтому игроки киевского клуба смогут вернуться к практическим занятиям.

УПЛ и ПФЛ начали рассылать клубам рекомендации по возобновлению тренировок. Клубам необходимо соблюдать санитарные нормы и противоэпидемиологические мероприятия.

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Согласно предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. Перед уходом команд на паузу первенство возглавлял Шахтер, в то время, как Заря опережала Динамо по дополнительным показателям.

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ФК Ворскла, Тренировки, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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