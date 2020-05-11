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Планы УЕФА по завершению Лиги чемпионов и Лиги Европы

Планы УЕФА по завершению Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:УЕФА может в следующем сезоне отказаться от еврокубковой квалификации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает план по сокращению или полной отмене квалификационного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Уже сейчас старт нового еврокубкового сезона сдвинут на 20 октября из-за пандемии коронавируса, сообщает The Times.

В УЕФА рассчитывают завершить нынешний сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы до конца августа. Турниры возобновятся после того, как завершатся внутренние чемпионаты. Игры еврокубков могут проходить из одного, а не двух матчей, рассматриваются также варианты с поединками на нейтральных полях.

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Ожидается, что окончательное решение о формате будущего еврокубкового сезона будет принято на Исполкоме УЕФА, который состоится 27 мая.

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УЕФА, Футбол, Карантин, Новости футбола, УАФ.
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