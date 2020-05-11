Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)

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15:03 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Парень работает как сумасшедший.

  • 1

    Винисиус Жуниор нередко подвергается резкой критике в Мадриде.

    При всем очевидном таланте бразильца, его часто ругают за прямолинейность и предсказуемость.

    Однако, молодому игроку явно нельзя отказать в трудолюбии.

  • 2

    Особенно это стало заметно сейчас, когда футболисты оказались отрезаны от своих команд и тренировочных центров.

    Вингер не просто закрылся дома и засел за видеоигры.

  • 3

    Он регулярно контактирует с личным поваром и фитнес-тренером.

    Первый разработал для него четкую диету и следит за ее выполнением.

    Второй следит за его физической формой.

  • 4

    Тьяго Лобо – известный физиотерапевт, который почти 20 лет работал в "Сантосе" с Робиньо, Неймаром, Габиголом и другими звездами.

    Винисиус уговорил специалиста переехать в Мадрид год назад, после травмы в матче с "Аяксом".

  • 5

    С тех пор Лобо активно сотрудничает с физиотерапевтами "Реала" и помог футболисту стать еще быстрее, уменьшив процент жира и увеличив мышечную массу.

    Сам Жуниор превратил свой дом в большой тренажерный зал, где активно занимается на карантине.

    Как показывает практика, ребята, которые умеют работать до седьмого пота – достигают успеха.

    А Винисиус еще молод, у него точно все впереди.

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Криштиану Роналду, УЕФА, ФК Реал Мадрид, Винисиус Жуниор.
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