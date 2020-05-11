Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)

1 Винисиус Жуниор нередко подвергается резкой критике в Мадриде. При всем очевидном таланте бразильца, его часто ругают за прямолинейность и предсказуемость. Однако, молодому игроку явно нельзя отказать в трудолюбии.

2 Особенно это стало заметно сейчас, когда футболисты оказались отрезаны от своих команд и тренировочных центров. Вингер не просто закрылся дома и засел за видеоигры.

3 Он регулярно контактирует с личным поваром и фитнес-тренером. Первый разработал для него четкую диету и следит за ее выполнением. Второй следит за его физической формой.

4 Тьяго Лобо – известный физиотерапевт, который почти 20 лет работал в "Сантосе" с Робиньо, Неймаром, Габиголом и другими звездами. Винисиус уговорил специалиста переехать в Мадрид год назад, после травмы в матче с "Аяксом".