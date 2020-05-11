Шаран: Александрии играть в Киеве трудно и не удобно

Новости спорта:Главный тренер «Александрии» категорически против доигрывание чемпионата в столице.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подтвердил, что клуб категорически отказывается доиграть сезон в УПЛ в верхней шестерке в Киеве.

«Понятно, что для «Динамо» , «Шахтера» того же «Колоса», который находится рядом со столицей, и «Десны», она недалеко от Киева, им это выгодно и удобно. А что делать нам? «Александрии» предлагается также расположиться в Киеве до конца чемпионата. Это трудно и не удобно. Мы хотим играть в родных стенах, на домашнем стадионе «Ника». Это наша общая с руководством клуба позиция. Мы категорически против доигрывание чемпионата в Киеве», – отметил Владимир Шаран.

Напомним, «Александрия» во вторник вернется к полноценному тренировочному процессу.