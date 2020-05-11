В Англии разрешат спортивные соревнования

Новости спорта:Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня.

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня. Болельщикам запрещено посещать матчи. Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что руководство АПЛ запланировало рестарт сезона-2019/2020 на 12 июня. Большинство команд до паузы провели по 29 матчей, некоторые — по 28.

Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.