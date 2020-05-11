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В Англии разрешат спортивные соревнования

В Англии разрешат спортивные соревнования
17:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня.

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня. Болельщикам запрещено посещать матчи. Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что руководство АПЛ запланировало рестарт сезона-2019/2020 на 12 июня. Большинство команд до паузы провели по 29 матчей, некоторые — по 28.

Символическая сборная сезона Лиги 1: подробности

Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.

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АПЛ, Карантин, Чемпионат Англии, Коронавирус.
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