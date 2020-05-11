Мальдини о новом наставнике Милана: Владельцы мне про него ничего не говорили

Новости спорта:Паоло считает, что Рангнику нужно научиться уважению, прежде чем учить итальянский язык.

Технический директор Милана Паоло Мальдини высказался касательно бывшего наставника РБ Лейпцига Ральфа Рангника, который может возглавить "россонери" в ближайшее время.

"Я никогда с ним не разговаривал и не понимаю, на чем основаны его заявления. Владельцы Милана мне про него ничего не говорили.

Однако кое-что стоит сказать. Немецкий тренер, говоря о роли с управленческими полномочиями как в спортивной, так и в технической областях, врывается туда, где уже работают профессионалы на контрактах.

Поэтому у меня для него несколько советов. Нужно научиться банальному уважению, прежде чем изучать итальянский язык. Ведь его коллеги, невзирая на сложности, пытаются завершить сезон, ставя благо для Милана выше личной гордости", - приводит его слова Calcio e Finanza со ссылкой на ANSA.

Ранее сообщалось, что Мальдини и Ибрагимович покинут Милан, если Рангник придет на пост тренера. Это связано с тем, что немец хочет вести самостоятельно все сделки, а влияние и авторитет итальянца не сочетаются с желанием тренера.