Названа дата финала Кубка Германии

Новости спорта:Полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 июня.

Финал Кубка Германии состоится 4 июля, о чем сообщает Немецкий футбольный союз на своем сайте.

Полуфинальные матчи турнира пройдут 9 и 10 июня.

В 1/2 финала сойдутся Бавария и Айнтрахт, а также Байер с Саарбрюкеном. Действующий победитель Кубка Германии — Бавария, в прошлогоднем финале мюнхенцы разгромили Лейпциг (3:0).

Бундеслига станет первым европейским чемпионатом, возобновившем матчи после карантина, вызванного пандемией коронавируса. Матчи немецкого первенства возобновятся в субботу, 16 мая.

Чемпионат Германии ушел на вынужденную паузу после 25 сыгранных туров в начале марта.