Чемпионат Беларуси: у некоторых футболистов подозрение на коронавирус

Новости спорта:У футболистов есть симптомы болезни.

В Беларуси перенесли матч Высшей лиги Минск – Неман и поединок первой лиги Арсенал Дзержинск – ГОБЖД на более поздний срок.

Как сообщает пресс-служба АБФФ, такое решение принято в связи с тем, что у некоторых футболистов ФК Минск и Арсенала есть подозрение на наличие коронавируса.

"Ассоциация Белорусская федерация футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке", - говорится в заявлении.