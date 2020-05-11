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Лионель Месси пожертвовал € 500 тысяч на борьбу с коронавирусом

Лионель Месси пожертвовал € 500 тысяч на борьбу с коронавирусом
20:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси оказал финансовую помощь восьми аргентинским больницам.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал € 500 тыс. на борьбу с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.

По информации источника, средства были направлены в фонд Гаррахана, который распределил деньги среди восьми больниц Аргентины. Благодаря пожертвованным средствам больницы смогли приобрести пять аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, многопараметрические мониторы и другое медицинское оборудование.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.

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ФК Барселона, Месси, Лионель Месси, Сборная Аргентины.
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