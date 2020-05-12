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Футболист "Аталанты" умер в возрасте 19-ти лет

Футболист "Аталанты" умер в возрасте 19-ти лет
04:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист клуба Малиновского умер в 19-летнем возрасте

Итальянский 19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди умер из-за аневризмы мозга, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.

Футболист был госпитализирован несколько дней назад, но врачи не смогли спасти игрока.

"Как на поле ты всегда боролся до последнего, так и сейчас не сдавался, чтобы не оставить нас слишком рано. Твоя добрая улыбка навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой", - говорится в обращении клуба.

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Отметим, что футболист был воспитанником "Аталанты" и играл в ее структуре с 13-ти лет. В основном составе спортсмен не успел сыграть.

Добавим, в основном составе "Аталанты" выступает украинец Руслан Малиновский.

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Болезнь, Аталанта, Футбол, Андреа Ринальди.
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