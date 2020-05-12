Зозуля получил медаль за помощь украинской армии

Новости спорта:Помощь форварда «Альбасете» украинским военным была оценена командованием ООС.

30-летний украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля был награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность».

Документ был подписан командующим объединенных сил, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко 8-го мая. Зозуля известен тем, что давно и активно помогает украинской армии.

«Служу народу Украины. Спасибо», — прокомментировал фото документа о награждении Зозуля.

В текущем сезоне Роман провел за «Альбасете» 28 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.