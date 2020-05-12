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Зозуля получил медаль за помощь украинской армии

Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
10:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Помощь форварда «Альбасете» украинским военным была оценена командованием ООС.

30-летний украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля был награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность».

Документ был подписан командующим объединенных сил, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко 8-го мая. Зозуля известен тем, что давно и активно помогает украинской армии.

«Служу народу Украины. Спасибо», — прокомментировал фото документа о награждении Зозуля.

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В текущем сезоне Роман провел за «Альбасете» 28 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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Испания, Роман Зозуля, Сборная Укарины, УАФ.
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