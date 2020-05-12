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"PEP's CITY". Новая книга о работе Гвардиолы в Манчестер Сити

"PEP's CITY". Новая книга о работе Гвардиолы в Манчестер Сити
11:13 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Серия онлайн-библиотеки Parimatch, посвященная мировому футболу, приготовила болельщикам еще один подарок, который станет особенно полезным во время карантина.

В книге «PEP’s CITY» рассказывается о том, как Хосеп Гвардиола полностью изменил менеджмент в «Манчестер Сити» и установил новый стандарт в британском футболе. Куда бы не пришел Пеп, его команды быстро перенимают стиль испанца и буквально преображаются. В чем же именно секрет успеха этого тренера? Ответ на этот вопрос скрыт на страницах книги «PEP's CITY»

В книге описаны первые три сезона Хосепа в качестве коуча Горожан: от момента его приглашения в клуб до подбора футболистов. О том, как команда стала выигрывать трофеи в рекордном темпе, расскажут ключевые фигуры «Манчестер Сити».

«В команде есть юмор, и мы часто смеемся друг над другом. Каждый день у нас происходят какие-то споры по поводу одежды, каждый пытается вынести «модный приговор» другому. Если кому-то не понравилась твоя новая обувь берегись! По возвращении с тренировки ты можешь выявить ее у помойки или привязанной на шнурках к потолку», – так описывает в книге атмосферу в команде наш легионер Александр Зинченко.

«Доступ к разнообразной информации сегодня открыт для всех, благодаря интернету, но при этом найти действительно качественные и интересные книги все равно бывает непросто. А ведь в дни карантина так хочется провести время с пользой и почитать о футболе в ожидании возобновления чемпионатов. Поэтому онлайн-библиотека Parimatch старается обеспечить всем желающим свободный доступ к интересной информации. И книга «PEPs CITY» — это наш новый подарок болельщикам»,подчеркнул представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

«PEP’s CITY» – уже третья книга о Гвардиоле в библиотеке Parimatch. Она обязательно понравится, как фанатам «Манчестер Сити» и английского футбола, так и ценителям таланта самого успешного тренера современности.

Скачать эту и другие книги можно абсолютно бесплатно. Книги, представленные в онлайн-библиотеке, раскрывают футбол изнутри, позволяя лучше понять, как живут команды, тренеры и футболисты за пределами стадиона. В онлайн-библиотеке Parimatch для читателей также есть такие книги как «Пеп. Конфиденциально» и «Эволюция Гвардиолы», «Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру» и «История Лиги Чемпионов».

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Библиотека, Хосеп Гвардиола, Париматч.
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