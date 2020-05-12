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Реакция УАФ на расследование УЕФА

Реакция УАФ на расследование УЕФА
15:27 Сегодня Телеграф УАФ

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола в соцсети Facebook опубликовала официальное заявление, текст которого приводится ниже.

Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования.

1) Тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беда о якобы «финансовом расследовании» ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты.

ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Беда в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

«... он проходил отдельное расследование по соблюдению кодекса этики ФИФА, не связанное с финансовыми вопросами», – пишет The Washington Post со ссылкой на ответ ФИФА.

Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года.

«Павелко возражал против решения ФИФА, согласно которому был предупрежден защитник сборной Хорватии Домагой Вида за комментарии в видео онлайн после победы над хозяином чемпионата мира по футболу в четвертьфинале. Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское «Динамо», – уточняет The Washington Post.

Как все помнят, речь шла о лозунге «Слава Украине», который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.

«(Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10000 швейцарских франков за свое поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины», – сообщили в ФИФА.

2) Тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА – не соответствуют действительности.

Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов.

Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА также.

Таким образом, очередные заявления Беда в адрес УАФ и Андрея Павелко снова опровергнуты, позицией ФИФА и УЕФА в частности.

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Напомним, что в швейцарском суде сегодня продолжается рассмотрение дела против Беда по иску УАФ через распространение им на постоянной основе ложных и дискредитационных материалов.

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УЕФА, ФИФА, Андрей Павелко, УАФ.
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