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Рафаилов о женских командах у клубов УПЛ: Это ужасный проект, это бред

Рафаилов о женских командах у клубов УПЛ: Это ужасный проект, это бред
01:55 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Заря

Новости спорта:Рафаилов считает, что женские команды у клубов УПЛ - "это бред".

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов раскритиковал идею о том, что каждый клуб УПЛ будет обязан завести женские команды.

"Это бред. Это какая-то пиар-акция президента УАФ, или он какие-то дивиденды на этом хочет заработать.

Интересно, люди, которые за это голосовали, понимают, о чем идет речь?

Во-первых, мне не нравится, что убирают команды U-21. Эти футболисты с 19-до 21 года, куда они пойдут? Много ли молодежи сейчас играет в УПЛ? Где они будут играть?

Тем более сейчас иногда денег не хватает на одну команду, а они хотят организовать еще одну лигу. Давайте обязуем, чтобы клубы, как Реал и Барселона, имели баскетбольные команды, футзал, футбол на траве и все остальное.

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Кто-то вообще просчитывал что это такое? Где эти женские команды будут жить, как делить базу с первыми командами, тренировки, душевые… Это ужасный проект, это бред", - сказал Рафаилов.

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Заря, Футбол, УПЛ, Сергей Рафаилов.
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