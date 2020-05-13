Бразилец Динамо мог играть за сборную Украины

Новости спорта:Олег Блохин проявлял интерес к крайнему защитнику Динамо.

Экс-фулбек Динамо Данило Силва поведал, что он мог стать игроком национальной команды Украины, однако после того, как Олег Блохин покинул сборную, интерес к нему пропал.

"Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял".

"В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил", - цитирует игрока официальный сайт Динамо.