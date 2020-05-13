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Бразилец Динамо мог играть за сборную Украины

Бразилец Динамо мог играть за сборную Украины
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Олег Блохин проявлял интерес к крайнему защитнику Динамо.

Экс-фулбек Динамо Данило Силва поведал, что он мог стать игроком национальной команды Украины, однако после того, как Олег Блохин покинул сборную, интерес к нему пропал.

"Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял".

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"В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил", - цитирует игрока официальный сайт Динамо.

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УПЛ, Данило Силва, ФК Динамо (Киев), УАФ.
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