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Шведы отказались от тестирования футболистов на коронавирус

Шведы отказались от тестирования футболистов на коронавирус
07:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Швеции игроки не будут проходить тестирование на коронавирус перед матчами.

Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.

Игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа до тренировочного занятия или прибытия на игру. Именно клубный врач будет принимать решение о допуске игрока к матчу.

Ожидается, что на этой неделе власти решат, могут ли две лучшие шведские лиги стартовать в следующем месяце. Они надеются начать матчи 14 июня, более чем через два месяца после первоначально запланированной даты старта.

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По данным на 12 мая, в Швеции выявлено 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 3313 смертей. При этом из числа заразившихся излечился 4971 человек.

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УЕФА, Швеция, Футбол, Карантин, Коронавирус.
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