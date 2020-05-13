Чемпионат Австрии получил разрешение на возобновление

Чемпионат Австрии получил разрешение местного правительства возобновить матчи местной Бундеслиги.
Все матчи будут проходить при пустых трибунах. В случае заражения коронавирусом футболист должен будет отправиться на карантин на две недели.
Полноценные тренировки команды смогут возобновить с 15 мая. В небольших группах клубы занимаются еще с 20 апреля.
В среду, 13 мая, клубы Бундеслиги соберутся для определения даты возобновления матчей и составят календарь игр до конца сезона.
Турнирную таблицу австрийского первенства возглавляет ЛАСК. На три очка от него отстает Зальцбург, на семь очков — Рапид.