Чемпионат Австрии получил разрешение на возобновление

Новости спорта:С 15 мая команды приступят к полноценным тренировкам.

Чемпионат Австрии получил разрешение местного правительства возобновить матчи местной Бундеслиги.

Все матчи будут проходить при пустых трибунах. В случае заражения коронавирусом футболист должен будет отправиться на карантин на две недели.

Полноценные тренировки команды смогут возобновить с 15 мая. В небольших группах клубы занимаются еще с 20 апреля.

В среду, 13 мая, клубы Бундеслиги соберутся для определения даты возобновления матчей и составят календарь игр до конца сезона.

Турнирную таблицу австрийского первенства возглавляет ЛАСК. На три очка от него отстает Зальцбург, на семь очков — Рапид.