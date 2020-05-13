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Чемпионат Австрии получил разрешение на возобновление

Чемпионат Австрии получил разрешение на возобновление
09:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:С 15 мая команды приступят к полноценным тренировкам.

Чемпионат Австрии получил разрешение местного правительства возобновить матчи местной Бундеслиги.

Все матчи будут проходить при пустых трибунах. В случае заражения коронавирусом футболист должен будет отправиться на карантин на две недели.

Полноценные тренировки команды смогут возобновить с 15 мая. В небольших группах клубы занимаются еще с 20 апреля.

В среду, 13 мая, клубы Бундеслиги соберутся для определения даты возобновления матчей и составят календарь игр до конца сезона.

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Турнирную таблицу австрийского первенства возглавляет ЛАСК. На три очка от него отстает Зальцбург, на семь очков — Рапид.

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Карантин, Пандемия, Коронавирус, Чемпионат Австрии.
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