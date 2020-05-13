Кулач: Нам просто зарплату сейчас не дают

Новости спорта:Владислав также заявляет, что про урезание речи не идет.

Украинский форвард Ворсклы Владислав Кулач поделился, каким образом в команде проходят тренировки во время пандемии коронавируса и карантина.

"Тренировки, в принципе, как и у всех, наверное, индивидуальные, скидывают задания и стараемся выполнять их все, поэтому созваниваемся с ребятами, все стараются поддерживать себя в форме, потому что по-другому никак.

Все понимают, что будет тяжело после того, как выйдем, но нужно себя держать в форме, поэтому индивидуально поддерживаем. По поводу всего, конечно, уже немножко это все напряжно. Быстрее бы это всё закончилось, потому что не только этого хотим, этого уже вся Украина ждёт и весь мир".

Кулач также высказался касательно того, как поступили с зарплатами в полтавском клубе.

"Еще никто не говорил, что будут урезать, но нам просто её не дают пока. Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю насчет этого. Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Про урезание речь не идет, пока что. Дай Бог, чтобы всё было хорошо в клубе в дальнейшем", - приводит слова игрока Football.ua

Ранее футболист признался, что не отказался бы продолжить карьеру в киевском Динамо даже несмотря на то, что является воспитанником Шахтера.