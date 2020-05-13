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День памяти Валерия Лобановского

День памяти Валерия Лобановского
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:13 мая 2002 года умер великий тренер, лучший наставник в истории киевского "Динамо" и украинского футбола Валерий Лобановский.

С каждым годом эта утрата чувствуется все сильнее. Валерий Васильевич был явлением не только нашего, но и мирового футбола, специалистом, который оставил после себя целое направление футбольной мысли, отмечает динамовская пресс-служба.

Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых прогрессивных футбольных стран. Командами Лобановского восхищалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.

Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, но его команды всегда приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе.

Для истории "Динамо" это был не просто самый успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил столичный клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привил менталитет победителя.

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"Культовые европейские футбольные издания France Football и Four-Four-Two включили Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров за всю историю мирового футбола. Это серьезное признание заслуг украинского специалиста, но для нас, динамовцев, он и без того навсегда останется номером один", - подчеркивается на официальном сайте киевского "Динамо".

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Сборная Украины, УПЛ, Валерий Лобановский, ФК Динамо (Киев).
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