День памяти Валерия Лобановского

Новости спорта:13 мая 2002 года умер великий тренер, лучший наставник в истории киевского "Динамо" и украинского футбола Валерий Лобановский.

С каждым годом эта утрата чувствуется все сильнее. Валерий Васильевич был явлением не только нашего, но и мирового футбола, специалистом, который оставил после себя целое направление футбольной мысли, отмечает динамовская пресс-служба.

Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых прогрессивных футбольных стран. Командами Лобановского восхищалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.

Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, но его команды всегда приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе.

Для истории "Динамо" это был не просто самый успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил столичный клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привил менталитет победителя.

"Культовые европейские футбольные издания France Football и Four-Four-Two включили Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров за всю историю мирового футбола. Это серьезное признание заслуг украинского специалиста, но для нас, динамовцев, он и без того навсегда останется номером один", - подчеркивается на официальном сайте киевского "Динамо".