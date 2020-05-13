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Черноморец снижает зарплаты футболистам

Черноморец снижает зарплаты футболистам
10:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Черноморец

Новости спорта:Одесская команда возвращается к тренировкам.

Во вторник, 12 мая, Черноморец открыл свою клубную базу для проведения тренировок, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Руководство провело встречу с игроками, на которой генеральный директор Анатолий Мисюра заявил о снижении зарплат футболистам.

"В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберет обороты после карантина. Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины", - цитирует Мисюру официальный сайт клуба.

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Ранее нападающий Ворсклы рассказал, как обстоят дела с выплатами зарплат в клубе.

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