Наставник Карпат: Нет денег на тестирование? Информация поменялась

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар рассказал о том, когда его команда вернется к работе.
«Ребята все тренируются по домам. Во Львове продлили карантин, мы не собрались. Ребята занимаются по индивидуальной программе.
На 15 число запланирован сбор. Команда пройдет тесты и дальше, если все будет нормально, будем включаться в процесс.
Нет денег на тестирование? Информация поменялась, футболистам и тренерскому штабу будет тестирование. Если все будет хорошо - приступим к работе», - сказал Санжар.
Ранее сообщалось, что в «Карпатах» нет средств на коронавирусное тестирование.