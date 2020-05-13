Наставник Карпат: Нет денег на тестирование? Информация поменялась

Новости спорта:Наставник «Карпат» ожидает, что 15 мая команда приступит к работе.

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар рассказал о том, когда его команда вернется к работе.

«Ребята все тренируются по домам. Во Львове продлили карантин, мы не собрались. Ребята занимаются по индивидуальной программе.

На 15 число запланирован сбор. Команда пройдет тесты и дальше, если все будет нормально, будем включаться в процесс.

Нет денег на тестирование? Информация поменялась, футболистам и тренерскому штабу будет тестирование. Если все будет хорошо - приступим к работе», - сказал Санжар.

Ранее сообщалось, что в «Карпатах» нет средств на коронавирусное тестирование.