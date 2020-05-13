Экс-игрок сборной: Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее украинского

Новости спорта:Гладкий заявил, что чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины

Украинский нападающий турецкого Адана Демирспора Александр Гладкий сравнил чемпионаты Украины и Турции, где сейчас выступает украинец.

«Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Турции на каждый матч собирается полный стадион, также и в низшем дивизионе. Большинство команд имеют новые стадионы. На рядовой матч обычно приходит 10 тысяч болельщиков. В футбольном плане Турция сильнее Украины.

Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехали в Турцию. Только у Шахтера получилось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд. У турков есть деньги, чтобы пригласить к себе звездного футболиста и платить ему хорошую зарплату», — сказал Гладкий в интервью телеканалу Футбол.