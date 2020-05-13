Чехия возобновляет футбол 23 мая

Новости спорта:Первое время игры будут проходить без зрителей на стадионах.

Матчи двух высших дивизионов Чехии возобновятся 23 мая после достижения договоренности между клубами о рестарте сезона.

Чемпионат Чехии станет вторым в Европе вслед за Германией, возобновившим сезон после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Первое время матчи чешского чемпионата будут проходить без зрителей на стадионах, но в перспективе власти планируют разрешить посещать игры ограниченному количеству людей.

Сезон в Первой лиге Чехии ушел на паузу еще в начале марта. После 24 туров лидирует в чемпионате Славия, опережающая Викторию на 8 очков. Третье место в турнирной таблице занимает Яблонец.

В ближайшую субботу, 16 мая, после двухмесячного перерыва возобновится розыгрыш немецкой Бундеслиги.