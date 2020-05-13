Чехия возобновляет футбол 23 мая

Матчи двух высших дивизионов Чехии возобновятся 23 мая после достижения договоренности между клубами о рестарте сезона.
Чемпионат Чехии станет вторым в Европе вслед за Германией, возобновившим сезон после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Первое время матчи чешского чемпионата будут проходить без зрителей на стадионах, но в перспективе власти планируют разрешить посещать игры ограниченному количеству людей.
Сезон в Первой лиге Чехии ушел на паузу еще в начале марта. После 24 туров лидирует в чемпионате Славия, опережающая Викторию на 8 очков. Третье место в турнирной таблице занимает Яблонец.
В ближайшую субботу, 16 мая, после двухмесячного перерыва возобновится розыгрыш немецкой Бундеслиги.