Экс-игрок сборной Украины признался о борьбе с лишним весом

Бывший футболист, в прошлом игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун признался о борьбе с лишним весом.
Сейчас Александр весит примерно 110-115 килограммов.
Начал ограничивать себя в еде, потому что доходило до 132 килограммов. Понял, что с этим надо что-то делать.
В "Металлисте" весил 85 килограммов. Когда закончил с нагрузками, буквально через 3 месяца прилично набрал.
Но еще во время игровой карьеры за месяц отпуска мог набрать 5-6 кг. После выхода из отпуска постоянно боролся с лишним весом.
Рыкун также играет в футбол в матчах ветеранов.
Несколько лет назад в Днепре начали возрождать ветеранское движение, проводим как домашние, так и выездные матчи.