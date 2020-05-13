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Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за COVID-19.

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не проводить ежегодную церемонию вручения наград из-за коронавируса.

Как сообщает испанское издание Marca, предполагалось, что церемония пройдет в сентябре в Милане (Италия).

ФИФА не будет определять лучшего игрока года. Им останется нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который выиграл приз в 2019 году.

Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов

France Football до сих пор не решил, что делать с "Золотым мячом". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не объявлял о церемонии награждения, которая проводится во время жеребьевки группового этап Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, УЕФА, ФИФА, Лионель Месси, Covid-19.
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