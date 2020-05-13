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Лучшие бомбардиры от Ширера и Райта

Лучшие бомбардиры от Ширера и Райта
12:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Роналду — лучший обладатель «Золотого мяча», по мнению Райта. Ширер выбрал Месси.

Знаменитые нападающие английской Премьер-лиги Иан Райт и Алан Ширер составили рейтинги лучших обладателей «Золотого мяча» с 1992 года, сообщает The Sun.

Рейтинг Райта

1. Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

2. Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

3. Роналдо (1997, 2002)

4. Роналдиньо (2005)

5. Зинедин Зидан (1998)

6. Марко ван Бастен (1992)

7. Кака (2007)

8. Ривалдо (1999)

9. Луиш Фиго (2000)

10. Роберто Баджо (1993)

Рейтинг Ширера

1. Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

2. Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

3. Роналдо (1997, 2002)

4. Зинедин Зидан (1998)

5. Марко ван Бастен (1992)

6. Роналдиньо (2005)

7. Кака (2007)

8. Луиш Фиго (2000)

9. Ривалдо (1999)

10. Роберто Баджо (1993).

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АПЛ, Чемпионат Англии, Алан Ширер, Иан Райт.
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