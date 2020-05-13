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Рыбалка назвал причину ухода из Динамо

Рыбалка назвал причину ухода из Динамо
13:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Украинец выступал за киевлян до сентября 2017 года.

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка рассказал, почему он покинул киевское Динамо.

"Сейчас я - игрок Сивасспора. Клуб хотел разорвать контракт, чтобы они могли взять нескольких игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я согласился пойти на уступки. Клуб, в свою очередь, позволил мне вернуться в Украину для восстановления после травмы.

Хочу поблагодарить Динамо, которое разрешило мне тренироваться на их базе. Почему перебрался в Турцию? Не складывались отношения с Александром Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в Сивасспор. Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле. Вернуться в Украину? Пока нет. Вернусь только в Динамо", - заявил футболист в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что Рыбалка перешел в Сивасспор в сентябре 2017 года на правах аренды. Летом 2018 года турецкий клуб выкупил контракт хавбека.

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Ранее Рыбалка признался, что мог продолжить карьеру в российском клубе.

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Сборная Украины, УПЛ, Сергей Рыбалка, ФК Динамо (Киев).
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