Игроки Ворсклы сдали тест на коронавирус

Новости спорта:Игроки полтавской футбольной команды "Ворскла" начали выход из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Футболисты, тренеры и персонал сдали тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"В команде придерживаются всех рекомендаций МЗ, УПЛ и УАФ", - отмечается в сообщении.

На получение результатов тестов уйдет три дня. Затем команда сможет приступить к полноценным тренировкам.

Напомним, в чемпионате Украины среди клубов УПЛ "Ворскла" идет на десятом месте в турнирной таблице. В розыгрыше Кубка страны подопечные Юрия Максимова сумели дойти до полуфинала, где встретятся с "Мариуполем".