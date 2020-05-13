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Игроки Ворсклы сдали тест на коронавирус

Игроки Ворсклы сдали тест на коронавирус
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Игроки полтавской футбольной команды "Ворскла" начали выход из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Футболисты, тренеры и персонал сдали тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"В команде придерживаются всех рекомендаций МЗ, УПЛ и УАФ", - отмечается в сообщении.

На получение результатов тестов уйдет три дня. Затем команда сможет приступить к полноценным тренировкам.

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Напомним, в чемпионате Украины среди клубов УПЛ "Ворскла" идет на десятом месте в турнирной таблице. В розыгрыше Кубка страны подопечные Юрия Максимова сумели дойти до полуфинала, где встретятся с "Мариуполем".

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ, Карантин, Коронавирус.
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