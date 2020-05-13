Интер и Бавария решают судьбу Перишича

Новости спорта:Срок подходил к концу 15 мая.

Интер и Бавария договорились перенести срок дэдлайна по выкупу полузащитника Ивана Перишича.

Хорват играет в Мюнхене на правах аренды, а по условиям соглашения решение о его трансфере должно быть принято не позднее 15 мая — именно на этот день было запланировано окончание сезона в Германии.

Теперь Интер разрешил Баварии отложить принятие решение по Перишичу до фактического окончания сезона. Сумма выкупа составит 20 миллионов евро.

В Мюнхене Перишич сыграл 22 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Чемпионат Германии возобновится после двухмесячной паузы в ближайшие выходные. Бавария сыграет с Унионом Берлин в воскресенье.