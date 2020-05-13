Интер и Бавария решают судьбу Перишича

Интер и Бавария договорились перенести срок дэдлайна по выкупу полузащитника Ивана Перишича.
Хорват играет в Мюнхене на правах аренды, а по условиям соглашения решение о его трансфере должно быть принято не позднее 15 мая — именно на этот день было запланировано окончание сезона в Германии.
Теперь Интер разрешил Баварии отложить принятие решение по Перишичу до фактического окончания сезона. Сумма выкупа составит 20 миллионов евро.
В Мюнхене Перишич сыграл 22 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Чемпионат Германии возобновится после двухмесячной паузы в ближайшие выходные. Бавария сыграет с Унионом Берлин в воскресенье.